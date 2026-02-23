Canlı
        Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrencilere trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı eğitimi verildi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, temel trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 13:08
        Polis ekipleri, 10 anaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilere yabancılarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli oyun alanları, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve internet ortamında güvenli davranış biçimlerini anlattı.

        Çocuklarda hem bilinçlendirme hem de güven duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan ekipler, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla interaktif sunumlar ve örnek uygulamalarla bilgilendirmede bulundu.

        "Güvenli bir gelecek için çocuklarımızın yanındayız"mesajıyla 783 öğrenciye ulaşan polis ekiplerinin eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

