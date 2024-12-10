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        Amasya Valisi Bakan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Amasya Valisi Önder Bakan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:40
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        Amasya Valisi Bakan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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        Amasya Valisi Önder Bakan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Bakan, mesajında, insan haklarının bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin bütünü olduğunu belirtti.

        İnsan haklarının hiçbir ayrım gözetmeksizin, herhangi bir şarta bağlı olmadan tüm insanların doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez üstün nitelikli değerler olduğunu vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

        "Yüce dinimiz de insanların temel haklarını güvence altına almış, medeniyetimiz ve kültürümüz insana verilen değerle bizlere yol gösterici olmuştur. Aziz milletimiz, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de her türlü ayrımcılığı reddeden, insanı baş tacı yapan, insanların farklılıklarını sevgi ve hoşgörü ekseninde yeryüzünün zenginlikleri olarak gören bir geleneğe sahip olmuştur. Fakat bugün gelinen noktada, insan haklarının sadece yeryüzünün belirli bir kesimi için geçerli olduğunu, bilinçli bir ikiyüzlülüğün artarak devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bugün Filistin'de ve dünyanın çeşitli noktalarında masum insanlar, tarihin en ağır zulümlerine maruz kalarak; çocuk, kadın, yaşlı demeden yapılan katliamlarla tüm insani değerler ayaklar altına alınmaktadır. Bu düşüncelerle; dünyanın çeşitli noktalarındaki savaş ve çatışmaların sona erdiği, insanların ayrımcılığa maruz kalmadığı, özgürce, refah ve barış içerisinde yaşayabildiği bir dünya temenni ediyorum."

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