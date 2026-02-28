Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        KYK Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, Amasya'da öğrencilerle sahur yaptı

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, öğrencilerle sahur yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        KYK Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, Amasya'da öğrencilerle sahur yaptı

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, öğrencilerle sahur yaptı.

        Amasya Erkek Öğrenci Yurdu ve Sultan Bayezid Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya gelen Özdemir, öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilerle sahur yapmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Özdemir, öğrencilerin talep ve görüşlerini de dinledi.

        Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Özdemir’e teşekkür ederek, günün anısına tablo hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?

        Benzer Haberler

        Amasya'da 6 ambulans hizmete alındı
        Amasya'da 6 ambulans hizmete alındı
        AK Parti Amasya İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Amasya İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        Amasya elmasıyla hazırlanan "Şehzade cezeryesi" tanıtıldı
        Amasya elmasıyla hazırlanan "Şehzade cezeryesi" tanıtıldı
        Göynücek'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Göynücek'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Taşova'da esnaf iftarda buluştu
        Taşova'da esnaf iftarda buluştu
        Amasya kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor
        Amasya kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor