Göynücek'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Amasya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Göynücek ilçesine bağlı 1200 rakımlı Alan köyünde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede köyü beyaza bürüdü. Aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından evlerin çatıları, yollar ve tarım arazileri karla kaplandı.

