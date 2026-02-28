Canlı
        Amasya Haberleri

        Amasya kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

        Amasya'da başlayan kar yağışı, etkili olmayı sürdürüyor.

        Giriş: 28.02.2026 - 10:43
        Amasya kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

        Amasya'da başlayan kar yağışı, etkili olmayı sürdürüyor.

        Dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan, gece etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışının kent merkezinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

