Amasya kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor
Amasya'da başlayan kar yağışı, etkili olmayı sürdürüyor.
Giriş: 28.02.2026 - 10:43 Güncelleme:
Dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan, gece etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının kent merkezinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
