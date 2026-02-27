Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        RTÜK Üyesi Davulcu'dan "Dezenformasyon çağında yeni medya ve gençlik" söyleşisi

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Amasya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK Üyesi Davulcu'dan "Dezenformasyon çağında yeni medya ve gençlik" söyleşisi

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, Amasya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.


        Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Mustafa Gül’ün yaptığı söyleşide Davulcu, yapay zeka, sosyal medya, RTÜK’ün görevleri, dezenformasyonla mücadele başlıkları altında öğrencilere bilgi verdi.


        Davulcu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi nezdinde Amasya Üniversitesine ve katılım sağlayan gençlere teşekkür ederek, "Umarım kardeşlerimizin aklında, zihninde ve kalbinde iz bırakmışızdır. Onlara yeni medyayı kullanma yolunda katkımız olmuştur. Malum, onlar dijital yerliler, biz dijital göçebeleriz. Biz göçüp gidiyoruz ama onlar dijitalle yaşamaya alışmak ve bilinçli kullanmak zorunda. Bu kaçınılmaz bir gerçek, bunu kabullenmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Söyleşinin sonunda Rektör Turabi, Davulcu’ya teşekkür belgesi verdi. Ardından Turabi ve Davulcu, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini seslendirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

