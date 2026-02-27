Merzifon'da çiftçilere eğitim verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiftçilere yönelik "Bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi" düzenlendi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, bilinçli, güvenli ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri kapsamında üreticilerle bir araya geldi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde, mahsullerin doğru ve bilinçli ilaçlanması, koruyucu güvenlik önlemleri, insan ve çevre sağlığının korunması konularında bilgilendirme yapıldı.



Üretimde verim ve kaliteyi artırmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve bilinçli bitki koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.







