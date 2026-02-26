Göynücek'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. İlçede gerçekleştirilen programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetinde hünerlerini sergiledi. Programa katılan Belediye Başkanı Kemal Şahin, öğrencilerin performanslarını dinleyerek tebrik etti. Yarışmada dereceye giren ve katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Programa, Kaymakam Osman Demirgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

