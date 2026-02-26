Canlı
        Amasya Haberleri

        GÜNCELLEME - Amasya'da nehre düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:49
        GÜNCELLEME - Amasya'da nehre düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nehir K. idaresindeki 06 DBT 103 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Künç Köprü'nün çıkışında Fuat S. yönetimindeki 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve Amasya Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücü ile annesi Hanife K'yi kurtardı.

        Yaralanan Nehir K. ile Hanife K, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Otomobil ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

        Öte yandan kaza, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

        Görüntüde, otomobilin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra korkuluğu kırarak nehre düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

