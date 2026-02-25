Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımın aksamasına yol açtı

        Amasya'da kara yoluna düşen kaya parçaları, ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Amasya-Taşova kara yolu Ziyaret Kavşağı mevkisinde yola kaya parçalarının düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kayaları kara yolundan kısmen kaldırmasının ardından trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Ekipler, yolu tamamen temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

        Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı, konu ile ilgili teknik ve fiziki incelemenin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

