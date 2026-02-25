Amasya'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı anlatıldı
Amasya'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.
Amasya'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.
Mihri Hatun Anaokulu öğrencilerine, ağız ve diş sağlığının önemi konusunda Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından bilgilendirilme yapıldı.
Öğrencilere diş fırçalama teknikleri, ağız hijyeninin önemi ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.
Bu tür farkındalık etkinlikleriyle çocuklarda küçük yaşta doğru ağız ve diş bakım alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.