        Amasya'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı anlatıldı

        Amasya'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:57
        Mihri Hatun Anaokulu öğrencilerine, ağız ve diş sağlığının önemi konusunda Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından bilgilendirilme yapıldı.

        Öğrencilere diş fırçalama teknikleri, ağız hijyeninin önemi ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.

        Bu tür farkındalık etkinlikleriyle çocuklarda küçük yaşta doğru ağız ve diş bakım alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

