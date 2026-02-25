Amasya'da Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Amasya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit İdris Bolat Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Amasya Valisi Önder Bakan başkanlık etti.



Toplantıda, sahipsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.



İlgili kurumlar tarafından yapılan sunumlarla mevcut uygulamaların değerlendirildiği toplantıda sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülen hizmetlerin etkinliğinin artırılması, hayvan sağlığı ve refahına ilişkin planlamalar görüşüldü.



Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, daire müdürleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

