        Amasya Haberleri

        Amasya'da Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

        Amasya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:52
        Amasya'da Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

        Amasya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit İdris Bolat Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Amasya Valisi Önder Bakan başkanlık etti.

        Toplantıda, sahipsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

        İlgili kurumlar tarafından yapılan sunumlarla mevcut uygulamaların değerlendirildiği toplantıda sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülen hizmetlerin etkinliğinin artırılması, hayvan sağlığı ve refahına ilişkin planlamalar görüşüldü.

        Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, daire müdürleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

