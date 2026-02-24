Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da yükümlülere yönelik iki yeni rehabilitasyon projesi başlatıldı

        Amasya'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla hazırlanan "Bağımsız Sanatlar Atölyesi" ve "Geleceğini Renklendir" projeleri için iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yükümlülere yönelik iki yeni rehabilitasyon projesi başlatıldı

        Amasya'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla hazırlanan "Bağımsız Sanatlar Atölyesi" ve "Geleceğini Renklendir" projeleri için iş birliği protokolü imzalandı.

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, yükümlülerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, sosyal uyumlarının artırılması ve özellikle geçmişinde uyuşturucu madde kullanımı bulunan bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden desteklenmesi hedefleniyor.

        "Bağımsız Sanatlar Atölyesi" projesi kapsamında bağımlılık sorunu bulunan yükümlülere sanat temelli üretim ortamı sunularak el becerilerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        "Geleceğini Renklendir" projesi çerçevesinde ise Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklulara, Amasya Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi eğiticileri tarafından boyacılık eğitimi verilecek. Eğitimi tamamlayanların, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işlerde ve özellikle okulların tatil dönemlerindeki bakım-boya çalışmalarında görev alması planlanıyor.

        Protokol törenine, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası İl Başkanı Murat Kırlangıç katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        "Doğa Dostu Tır" Amasya Üniversitesinde öğrencilerle buluştu
        "Doğa Dostu Tır" Amasya Üniversitesinde öğrencilerle buluştu
        Amasya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı
        Amasya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı
        Depreme dayanıksız olduğu belirlenen Merzifon Huzurevi kapatıldı
        Depreme dayanıksız olduğu belirlenen Merzifon Huzurevi kapatıldı
        Defterdarlık çalışanlarından Vergi Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret
        Defterdarlık çalışanlarından Vergi Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret
        Taşova Belediye Başkanı Özalp Devre köyünde vatandaşlarla iftar yaptı
        Taşova Belediye Başkanı Özalp Devre köyünde vatandaşlarla iftar yaptı
        Bu seçimde kazananı 'arılar' belirleyecek Petekleri partilerin amblemiyle ş...
        Bu seçimde kazananı 'arılar' belirleyecek Petekleri partilerin amblemiyle ş...