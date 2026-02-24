Defterdarlık çalışanlarından Vergi Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret

Amasya Valisi Önder Bakan, İl Defterdar Vekili Ali Çakır ve beraberindekileri makamında kabul etti.



Vergi Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette, Çakır tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Bakan'a bilgi verildi, kurum çalışmaları değerlendirildi.



Vali Bakan, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekti.



Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Bakan, kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutladı.







