        Haberleri

        Defterdarlık çalışanlarından Vergi Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, İl Defterdar Vekili Ali Çakır ve beraberindekileri makamında kabul etti.

        Giriş: 24.02.2026 - 12:11
        Defterdarlık çalışanlarından Vergi Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, İl Defterdar Vekili Ali Çakır ve beraberindekileri makamında kabul etti.

        Vergi Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette, Çakır tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Bakan'a bilgi verildi, kurum çalışmaları değerlendirildi.

        Vali Bakan, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekti.

        Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Bakan, kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutladı.



