        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Taşova Belediye Başkanı Özalp Devre köyünde vatandaşlarla iftar yaptı

        Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Devre köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

        Taşova Belediye Başkanı Özalp Devre köyünde vatandaşlarla iftar yaptı

        Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Devre köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

        Özalp, köy muhtarlığınca, köy konağında düzenlenen iftar programında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

        Ramazan ayında her akşam ilçenin farklı bir noktasında iftar sofralarına konuk olduğunu belirten Özalp, "Mübarek ramazan ayında vatandaşlarla birlikte olmak ve onların sofralarını paylaşmaktan dolayı mutluyum. İlçemiz köylerinde birlikte iftar yapma geleneği devam ettirilmektedir. Düzenlenen iftar programların hayırsever vatandaşların katkıları ile devam etmektedir. Ramazan ayının tüm ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

