        Haberleri

        "Doğa Dostu Tır" Amasya Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Doğa Dostu Tır", Yeşil Kampüs Festivali kapsamında Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi önünde konuşlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:56 Güncelleme:
        "Doğa Dostu Tır" Amasya Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Doğa Dostu Tır", Yeşil Kampüs Festivali kapsamında Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi önünde konuşlandırıldı.

        Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından gençlerin çevre farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız Projesi" kapsamında yola çıkan tır, Amasya Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak sürdürülebilir yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

        Etkinlikte geri dönüşüm süreçleri, sıfır atık projeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında sunum gerçekleştirildi.


        Çevreye duyarlılık temasının ön plana çıktığı etkinlikte ödüllü yarışmalar, farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları, hediyeler, canlı performanslar, film ve belgesel gösterimleri düzenlendi.

        Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Yeşil Kampüs Festivali görevlilerine teşekkür etti.



