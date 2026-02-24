Amasya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı

Amasya'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program gerçekleştirildi.



Serdar Zeren Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Nasrettin Hoca gösterisi öğrencilere keyifli anlar yaşatırken, ramazan davulcusu ve ramazan manileri etkinliğe renk kattı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve manevi değerleri güçlendirdiğini söyledi.



Etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Katipoğlu, "Maarifin Kalbinde Ramazan etkinlikleriyle öğrencilerimizin hem kültürel mirasımızı tanımalarını hem de bu değerleri yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Geleneksel unsurlarımızı eğitim ortamına taşıyarak çocuklarımızın gönül dünyasına dokunmak bizler için son derece kıymetlidir. Emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Etkinlik, öğrencilerin hem el becerilerini geliştirmesi hem de çevre bilinci konusunda farkındalık kazanması amacıyla sıfır atık atölyesindeki fener yapım etkinliğiyle sona erdi.

