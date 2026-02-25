Canlı
        Amasya'da çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:22
        A.T.E. yönetimindeki 05 AEF 756 plakalı otomobil, Harmanlar Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde C.T. idaresindeki 05 T 5124 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devler Hastanesine kaldırıldı.



