Amasya'da çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. A.T.E. yönetimindeki 05 AEF 756 plakalı otomobil, Harmanlar Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde C.T. idaresindeki 05 T 5124 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devler Hastanesine kaldırıldı.

