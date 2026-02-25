Taşova Belediyesinden fırın denetimi

Taşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları ramazan ayı nedeniyle denetledi.



Taşova Belediyesi Zabıta Amiri Ünal Hancı, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin devam ettiğini söyledi.



Genel temizlik, fiyat tarifesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, portör muayene raporları ve kişisel temizlik kurallarının denetlediğini bildiren Hancı "Fırınlarda yapılan pide, ekmek, simit ve diğer unlu mamullerin üretimlerinin temiz ortamlarda yapılması ve tüketiciye de temiz ve sağlıklı bir ortamda sunulması amacıyla fırınların temizliğine dikkat ediyoruz." dedi.



Hancı, pişmiş ekmeklerde ve pidelerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdiklerini, üretimleriyle sağlığı olumsuz etkileyecek iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.







