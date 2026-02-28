Amasya'da 6 ambulans hizmete alındı
Amasya'da, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans hizmete alındı.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine kazandırılan 6 ambulansın Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Hasıripi ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Salim Ekici tarafından 112 istasyonlarına teslim edildiği aktarıldı.
Sağlık alanında hayata geçirilen her yatırımın doğrudan insan hayatına dokunan hizmet olduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan bu yatırım acil sağlık hizmetlerinde müdahale kapasitesine artıracak ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulmasında büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
