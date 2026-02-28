Canlı
        Amasya'da 6 ambulans hizmete alındı

        Amasya'da 6 ambulans hizmete alındı

        Amasya'da, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans hizmete alındı.

        Amasya'da 6 ambulans hizmete alındı

        Amasya’da, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans hizmete alındı.

        Amasya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine kazandırılan 6 ambulansın Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Hasıripi ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Salim Ekici tarafından 112 istasyonlarına teslim edildiği aktarıldı.

        Sağlık alanında hayata geçirilen her yatırımın doğrudan insan hayatına dokunan hizmet olduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan bu yatırım acil sağlık hizmetlerinde müdahale kapasitesine artıracak ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulmasında büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

