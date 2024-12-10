Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Teğmen Dağlı'nın cenazesi Amasya'ya getirildi

Şehidin cenazesini, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar karşıladı.

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