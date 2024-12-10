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        Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Brown ile telefonda görüştü

        GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:59 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:59
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        Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Brown ile telefonda görüştü
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        GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri yer aldı. DHA)

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