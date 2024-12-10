Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Brown ile telefonda görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri yer aldı. DHA)

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