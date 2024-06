CHP Genel Başkanı Özel, Amasya'da vatandaşlara hitap etti:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek, vergide adalet önerimizi somutlaştıracak." dedi.

Özel, Amasya Belediyesi ziyareti öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün görüşme yaptıklarını hatırlatan Özel, "Dün Sayın Erdoğan ile bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim." diye konuştu.

Türkiye'de çiftçilerin ortalama yaşının 57,5'e kadar yükseldiğini, halen çiftçilik yapan her 4 gençten 3'ünün gelecek yıllarda bir fabrikada, madende, tersanede, gemide iş bulması durumunda bir daha çiftçilik yapmayacağını söylediğini öne süren Özel, "Bu ülkeyi yönetenler, yönetenlere destek veren ittifak ortakları, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, her meseleden bir beka sorunu tarif ederken ben bütün Türkiye'yi, Sayın Erdoğan'ı, Sayın Bahçeli'yi gerçek beka sorununu görmeye davet ediyorum. Bir ülkede çiftçi yaşı 57,5-58 ise, 4 genç çiftçiden 3'ünün gözü madende gemide, tersanede, fabrikadaysa, gerçek beka sorunu budur. Önümüzde açlık tehlikesi vardır, kıtlık tehlikesi vardır. Dışarıya avuç açmanın yarın dış ilişkilerde oluşan her krizin ülkede gıda krizine dönüşmesinin tehlikesi kapıdadır. Onun için yapılması gereken iş çiftçilerimizin desteklenmesidir." ifadesini kullandı.