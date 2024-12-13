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        Güreşçilerden Vali Bakan'a ziyaret

        Amasya Güreş Eğitim Merkezinde eğitim gören ve çeşitli şampiyonalarda derece elde eden milli güreşçiler, antrenörleriyle Vali Önder Bakan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:43
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        Güreşçilerden Vali Bakan'a ziyaret
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        Amasya Güreş Eğitim Merkezinde eğitim gören ve çeşitli şampiyonalarda derece elde eden milli güreşçiler, antrenörleriyle Vali Önder Bakan'ı ziyaret etti.

        Ziyarette Amasya Güreş Eğitim Merkezindeki sporcular, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri başarıları Vali Bakan ile paylaştı.

        Vali Bakan, genç sporcuların gösterdiği azim ve başarıları takdirle karşıladığını belirterek, tebrik etti.

        Bakan, Amasya'nın spor alanında daha fazla başarıya ulaşması için devlet ve yerel yönetim olarak gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini dile getirerek, "Sizlerin başarıları, Amasya'mızın gurur kaynağıdır. Sporu gençlerimiz için yaşam biçimi haline getirmek, onları hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlü bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir." diye konuştu.

        Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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