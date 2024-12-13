Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da öğrencilere kütüphane üye kartları dağıtıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphane üye kartı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da öğrencilere kütüphane üye kartları dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya’nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphane üye kartı verildi.

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Muşruf İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

        Eğitim hayatlarında başarı dilediği öğrencilere kütüphane üye kartı veren Karaaslan, öğrencilere derslerinin yanında yeni bir bakış açısı kazanmaları ve hayal dünyalarını geliştirebilmeleri için her zaman kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        Kitap ve kütüphane dostlarını artırmaya yönelik çaba sarf ettiklerini dile getiren Karaaslan, "Okullarımız, sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda kişisel gelişimimize katkı sağlayacak değerlerle de bizi donatır. Kitaplar, insanın ufkunu açan en değerli kaynaklardan biridir. Bu yüzden kütüphanelerimize ve kitaplara ulaşım konusunda her zaman yanınızdayız." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat da Şehit Polis Halim Çalkan İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere kütüphane kimlik kartlarını verdi.

        Kütüphanelerin bilgiye açılan kapılar olduğuna işaret eden Yozgat, öğrencilere kütüphane üye kartlarını ulaştırarak daha fazla kitapla buluşmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"

        Benzer Haberler

        Tünel çıkışında otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Tünel çıkışında otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Amasya'da 400 yıllık şer'iyye sicilleri günümüz Türkçesine çevrilerek geçmi...
        Amasya'da 400 yıllık şer'iyye sicilleri günümüz Türkçesine çevrilerek geçmi...
        Çayın demi Sebahattin amca ve Sultan teyzeden soruluyor
        Çayın demi Sebahattin amca ve Sultan teyzeden soruluyor
        Amasya'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutukla...
        Amasya'da bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutukla...
        GÜNCELLEME 2 - Amasya'da maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
        GÜNCELLEME 2 - Amasya'da maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
        Amasya'da protokolle dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu
        Amasya'da protokolle dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu