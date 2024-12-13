Merzifon'da öğrencilere kütüphane üye kartları dağıtıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphane üye kartı verildi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Muşruf İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim hayatlarında başarı dilediği öğrencilere kütüphane üye kartı veren Karaaslan, öğrencilere derslerinin yanında yeni bir bakış açısı kazanmaları ve hayal dünyalarını geliştirebilmeleri için her zaman kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kitap ve kütüphane dostlarını artırmaya yönelik çaba sarf ettiklerini dile getiren Karaaslan, "Okullarımız, sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda kişisel gelişimimize katkı sağlayacak değerlerle de bizi donatır. Kitaplar, insanın ufkunu açan en değerli kaynaklardan biridir. Bu yüzden kütüphanelerimize ve kitaplara ulaşım konusunda her zaman yanınızdayız." dedi.