Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı

        Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı

        Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

        Köy misafirhanesinde düzenlenen programda konuşan Vali Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin güçlü iradesi ile 86 milyonun bu coğrafyada huzur içerisinde yaşadığını belirtti.

        Geçen yıl zirai don kaynaklı Amasya genelinde 400 milyon lira zarar oluştuğunun altını çizen Bakan, "Devlet olarak TARSİM sigortası olmayanlar dahil 314 milyon lira zarar karşılandı. Bizim de vatandaş olarak en büyük görevimiz bir ve beraber olmak ve ülkemizi en iyi yerlere taşımaktır." dedi.

        Programa Kaymakam Salih Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, MHP İl Başkanı Mustafa Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, CHP İlçe Başkanı Ömer Sayar, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşları katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyar...
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...
        Taşova'da Kaymakam Kartal öğrencilerle iftarda buluştu
        Taşova'da Kaymakam Kartal öğrencilerle iftarda buluştu
        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı
        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı
        Amasyalılardan misket elma tadında cezerye
        Amasyalılardan misket elma tadında cezerye