Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.



Köy misafirhanesinde düzenlenen programda konuşan Vali Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin güçlü iradesi ile 86 milyonun bu coğrafyada huzur içerisinde yaşadığını belirtti.



Geçen yıl zirai don kaynaklı Amasya genelinde 400 milyon lira zarar oluştuğunun altını çizen Bakan, "Devlet olarak TARSİM sigortası olmayanlar dahil 314 milyon lira zarar karşılandı. Bizim de vatandaş olarak en büyük görevimiz bir ve beraber olmak ve ülkemizi en iyi yerlere taşımaktır." dedi.



Programa Kaymakam Salih Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, MHP İl Başkanı Mustafa Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, CHP İlçe Başkanı Ömer Sayar, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşları katıldı.







