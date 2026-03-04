Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyaret etti

        Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan, 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre enindeki Hilye-i Şerif'i, Amasya'da sergilendiği 2,5 yılda yaklaşık 30 bin kişi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Hilye-i Şerif'in sergilendiği merkezi 2,5 yılda 30 bin kişi ziyaret etti

        Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan, 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre enindeki Hilye-i Şerif'i, Amasya'da sergilendiği 2,5 yılda yaklaşık 30 bin kişi gördü.


        Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan Hilye-i Şerif, 2018'de Bursa'da sergilenmeye başlandı.


        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin girişimiyle 2023'te Amasya'ya getirilen Hilye-i Şerif, Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusundaki Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

        Merkezde hilyenin yanı sıra Hazreti Muhammed'in saç, sakal ve ayak izi gibi yaklaşık 80 eser bulunuyor.

        Rektör Turabi, gazetecilere, merkezlerinde Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan Hilye-i Şerif'in yanı sıra hat levhaları, bağışçılar tarafından verilen Hazreti Muhammed'e ait saç teli, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsü gibi 80 eserin yer aldığını söyledi.

        Merkezlerinin irfan ve bilgi aktarım merkezi olarak hizmet verdiğini belirten Turabi, "Bu çerçevede 200'e yakın etkinlik ve 30 binden fazla ziyaretçiyle artık Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Amasya'da ilgi odağı haline dönüşmüştür. En çok ilgiyi ise Hilye-i Şerif çekiyor." dedi.

        Ziyaretçilerden Aslıhan Aydın Bilgili ise Hilye-i Şerif'in çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor

        Benzer Haberler

        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...
        Uzmanı kahverengi kokarca için tarih verdi: "2030 yılından itibaren gündemd...
        Taşova'da Kaymakam Kartal öğrencilerle iftarda buluştu
        Taşova'da Kaymakam Kartal öğrencilerle iftarda buluştu
        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı
        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı
        Amasyalılardan misket elma tadında cezerye
        Amasyalılardan misket elma tadında cezerye
        ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Amasya'da protesto edildi
        ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Amasya'da protesto edildi