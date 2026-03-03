Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 17:57
        Göynücek'te şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

        Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta İkizyaka köyünde belirlenen şap hastalığının yürütülen takip ve kontrol çalışmaları sonucunda tamamen söndüğünü belirtti.

        Göynücek ilçesinde Yozgat, Çorum ve Tokat illerine sınır olması nedeniyle hayvan hareketliliğinin yoğun olduğunu aktaran Dikici, şunları kaydetti:


        "Yetiştiricilerimizin özellikle hayvan alım-satımlarında ve toplu satış alanlarında dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. 16 Şubat'ta başlatılan ilkbahar şap aşılama programı devam etmektedir. Büyükbaş hayvanların eksiksiz aşılatılması hastalıktan korunmanın en etkili yoludur. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sorun yaşanmaması için tüm yetiştiricilerimizin gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim. Bu süreçte özveriyle görev yapan veteriner hekimlerimize teşekkür eder, tüm üreticilerimize sağlıklı ve bereketli bir sezon dilerim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

