Amasya'nın rengarenk ramazan tatlısı: Atom

Amasya'da ramazan aylarına özel olarak rengarenk "atom" tatlıları üretiliyor.



Amasya'da ramazan ayının gelmesiyle pembe, sarı ve beyaz renkte yapılan atom tatlıları ilgi görüyor.





Atom tatlısı yapan Sadık Karagöz, imalathanesinde her gün iftara 3 saat kala tatlının yapımına başlıyor.





Makinede çırpılan yumurta akı ve şeker, daha sonra tepsilere dökülüyor ve fırında 1 saat pişiriliyor.



Karagöz, AA muhabirine, 20 yıldır sektörde olduğunu, yaklaşık 15 yıldır da atom tatlısı yaptığını söyledi.





Atom tatlısını sadece ramazan ayında yaptıklarını anlatan Karagöz, "Başka illerde genellikle beyaz yapılıyor. Biz ise renklendiriyoruz, sarı ve pembesini de yapıyoruz. Pembe ve sarı daha çok talep ediliyor." dedi.





Renklendirme için doğal gıda boyası kullandıklarını belirten Karagöz, "Tadı gerçekten çok güzel. Bu yıllardır devam ediyor Amasya’da. Büyük, küçük müşterilerden de oldukça talep görüyor rengarenk atomlar." diye konuştu.





Atom tatlısı alan Melike Ciğer ise ramazanın olmazsa olmazlarından birinin atom olduğunu kaydetti.







