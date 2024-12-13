Amasya'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında

Görüntüde, kazanın ardından hafif yaralanan sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkması, vatandaşların sürücüye yardım etmesi ve yol kontrolü sağlaması yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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