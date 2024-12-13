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        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi öğretmen adayları ile bir araya geldi

        Amasya Üniversitesi Öğretmenler Kulübü tarafından yürütülen "Geleceğin Öğretmenleri Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, eğitim fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:17
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        Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi öğretmen adayları ile bir araya geldi
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        Amasya Üniversitesi Öğretmenler Kulübü tarafından yürütülen "Geleceğin Öğretmenleri Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, eğitim fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen etkinliğe, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İlhami Türk Yılmaz ile Öğretmenler Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Davut Elmacı da katıldı.

        Turabi, "Toplum ve Eğitim Tasavvuru" başlıklı sohbetinde kendi öğrencilik yıllarından ve akademik kariyerinden anılar paylaştı.

        Öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Turabi, "Öğretmen olduğunuz zaman şunu hiçbir zaman unutmayın. Anlattığınız bilgiden çok, ortaya koyduğunuz davranış ve tutumlarınızla kendinizi göstermelisiniz. Talebeleriniz bilginiz ya da bilgisizliğiniz çerçevesinde değil, hocalığınız veya hocasızlığınız çerçevesinde size ya saygı gösterecekler ya da saygı göstermeyecekler. Ya sevecekler ya da sevmeyecekler. Bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın." diye konuştu.

        Programın sonunda Öğretmenler Kulübü Başkanı Betül Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, öğretmen adayları adına Rektör Turabi’ye hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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