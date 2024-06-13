Müziği bırakan Iggy Azalea; kripto para çıkardı, telefon şirketi kurdu

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı, Nisan 2014'te çıkardığı ilk albümü 'The New Classic' ile Billboard 200'de 3 numaraya kadar yükseldi. Ariana Grande ile 'Problem', Rita Ora ile 'Black Widow' ve Jennifer Lopez ile 'Booty' şarkısına düet yapan Azalea, kendine müzik dünyasında kalıcı bir yer edindi.