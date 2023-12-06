Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi yapıldı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Eyüp Mehmet Pircanoğlu, hastanede son 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yaptıklarını bildirdi.

Pircanoğlu, yaptığı açıklamada, son 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yaptıklarını, bu işlemler sonucunda 12 kolon, 19 mide kanseri ile 6 rektum tümörü tespit edildiğini söyledi.

Hastanede cerrahi müdahale ile ilgili ameliyatların yapılamadığı için bu hastaların Çorum ve Samsun'daki üniversite hastanelerine gönderildiğini belirten Pircanoğlu, "Ameliyat sonrası ise tüm bakımlarını ve yıllık takiplerini biz yapıyoruz. Erken tanı sayesinde hastalarımızın ameliyat sonrası iyileşme süreçleri daha hızlı ve sorunsuz geçiyor." dedi.

Pircanoğlu, kanserde erken tanısının önemine dikkati çekerek, "Kanser, erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı yüzde 90'lara kadar çıkıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın 50 yaş üzeriyse 5 yılda, 45 yaş üzeriyse veya ailede kanser öyküsü varsa 3 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz." diye konuştu.