Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi yapıldı

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Eyüp Mehmet Pircanoğlu, hastanede son 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Eyüp Mehmet Pircanoğlu, hastanede son 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yaptıklarını bildirdi.

        Pircanoğlu, yaptığı açıklamada, son 3 yılda 1250 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yaptıklarını, bu işlemler sonucunda 12 kolon, 19 mide kanseri ile 6 rektum tümörü tespit edildiğini söyledi.

        Hastanede cerrahi müdahale ile ilgili ameliyatların yapılamadığı için bu hastaların Çorum ve Samsun'daki üniversite hastanelerine gönderildiğini belirten Pircanoğlu, "Ameliyat sonrası ise tüm bakımlarını ve yıllık takiplerini biz yapıyoruz. Erken tanı sayesinde hastalarımızın ameliyat sonrası iyileşme süreçleri daha hızlı ve sorunsuz geçiyor." dedi.

        Pircanoğlu, kanserde erken tanısının önemine dikkati çekerek, "Kanser, erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı yüzde 90'lara kadar çıkıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın 50 yaş üzeriyse 5 yılda, 45 yaş üzeriyse veya ailede kanser öyküsü varsa 3 yılda bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı" açıldı
        Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı" açıldı
        Kaymakam Büyükkaymakcı'dan şehit ailelerine ziyaret
        Kaymakam Büyükkaymakcı'dan şehit ailelerine ziyaret
        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı
        Suluova Belediyesinde 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı
        Amasya'da Özel Çocuklar Spor Şenliği düzenlendi
        Amasya'da Özel Çocuklar Spor Şenliği düzenlendi
        Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli düzenlendi
        Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli düzenlendi
        Suluova'da Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı yapıldı
        Suluova'da Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı yapıldı