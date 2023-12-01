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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı kasım ayında 57 KOM olayına müdahale etti

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayı boyunca 57 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayına müdahale edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:49
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı kasım ayında 57 KOM olayına müdahale etti
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayı boyunca 57 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayına müdahale edildiği bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayında yürütülen çalışmalarda 57 KOM olayına müdahale edildi, 103 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Jandarma ekipleri, 61 düzensiz göçmen hakkında da idari işlem yaparak, 29'unu sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim etti.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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