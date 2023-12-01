Amasya İl Jandarma Komutanlığı kasım ayında 57 KOM olayına müdahale etti Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayı boyunca 57 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayına müdahale edildiği bildirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayı boyunca 57 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayına müdahale edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayında yürütülen çalışmalarda 57 KOM olayına müdahale edildi, 103 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, 61 düzensiz göçmen hakkında da idari işlem yaparak, 29'unu sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürüleceği belirtildi.