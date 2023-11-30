Amasya'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'da kamyonla çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Fehat E'nin kullandığı 05 EA 144 plakalı otomobil, Mecitözü Kavşağı'nda, Engin A. idaresindeki 34 SJA 60 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücü, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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