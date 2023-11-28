Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya´da aranan şüphelilere operasyon: 45 kişi gözaltına alındı, 6´sı tutuklandı

        AMASYAİl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 45 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya´da aranan şüphelilere operasyon: 45 kişi gözaltına alındı, 6´sı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYAİl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 45 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı mahkemece tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, JASAT, İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 23-27 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında 1 yıldan 6 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 45 kişi gözaltına alındı.

        Yakalanan 45 kişiden M.Ç. (48), K.K. (34), M.G. (48), E.A. (41), N.F. (57) ve A.Y. (51) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Suluova'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...
        Suluova'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...
        Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi
        Gümüşhacıköy'de okullarda diyabet eğitimi
        Merzifon'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Merzifon'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Amasya´da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Amasya´da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı