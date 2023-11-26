Amasya´da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı AMASYA´dahafif ticari araçl ile otomobilin çarpıştığı kazada 2´si çocuk 7 kişi yaralandı.

AMASYA´dahafif ticari araçl ile otomobilin çarpıştığı kazada 2´si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Kandemir (57) yönetimindeki 05 FK 125 plakalı hafif ticari araç, Ömer Adil Koç yönetimindeki 05 ACF 523 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ömer Kandemir, eşi Emine Kandemir, Hamide Çam (60) ile diğer araçta bulunan Mehmet Ali Çotur, Tuğba Koç (32), Fatma Betül Koç (1), Ömer Asaf Koç (4) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.