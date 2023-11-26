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        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı Amasya'da sona erdi

        Amasya'da oynanan Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:57
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        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı Amasya'da sona erdi
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        Amasya’da oynanan Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı sona erdi.

        Amasya Spor Salonu'nda 4 gün süren karşılaşmada 10 takım mücadele etti.

        Sona eren 1. etap karşılaşmaları sonunda 23 puanla Gaziantep Polisgücü birinci, aynı puana sahip Selçuklu Belediyespor ikinci oldu.

        Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, "Toplamda 45 müsabaka oynandı. Aralık ayı içerisinde 2. etap müsabakalarımız oynanacak. Bu müsabakalar sonucunda ilk 4 dereceye giren takımlarımız play off müsabakaları oynayacak ve süper lig şampiyonu belirlenecek." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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