Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Otomobil ağaca çarptı: Sürücü öldü, eşi yaralandı

        AMASYA´dayoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ayhan Berber hayatını kaybetti, eşi Hamide Berber ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ağaca çarptı: Sürücü öldü, eşi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA´dayoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ayhan Berber hayatını kaybetti, eşi Hamide Berber ise yaralandı.

        Kaza, bu akşam Amasya'nın Kuzgeçe köyü mevkisinde meydana geldi. Ayhan Berber yönetimindeki 05 BC 694 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak alana girerek ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Ayhan Berber´in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan eşi Hamide Berber sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırmızı bültenle aranıyordu, Amasya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranıyordu, Amasya'da yakalandı
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı gazete dağıtıldı
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı gazete dağıtıldı
        Suluova'da canlı performans resim yarışması düzenledi
        Suluova'da canlı performans resim yarışması düzenledi
        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ankara'da yaşayan SMA hastası İbrahim için Amasya'da yardım standı açıldı
        Ankara'da yaşayan SMA hastası İbrahim için Amasya'da yardım standı açıldı