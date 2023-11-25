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        Kırmızı bültenle aranıyordu, Amasya'da yakalandı

        AMASYAİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kırmızı bültenle aranan, 21 yıl hapis cezasına hükümlü Volkan Atmaca'yı teknik ve fiziki takip ile yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:00
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        Kırmızı bültenle aranıyordu, Amasya'da yakalandı
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        AMASYAİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kırmızı bültenle aranan, 21 yıl hapis cezasına hükümlü Volkan Atmaca'yı teknik ve fiziki takip ile yakaladı.

        Kırmızı bültenle aranan, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Volkan Atmaca (37) yakalanarak gözaltına alındı. 2 yıl önce yasa dışı yollarla ülke dışına çıkan Atmaca, polisin kendisini takibini bıraktığını düşünerek yasa dışı yollarla ülkeye girdi. Dün gece Amasya'ya gelen Atmaca, kent merkezinde bulunan ikametine gelince Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Evine operasyon düzenleyen ekipler Atmaca´yı gözaltına alarak karakola götürdü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmaca nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TEHDİT SUCUNDAN ARANAN ŞAHIS DA TUTUKLANDI

        Dün gerçekleşen bir başka operasyonda da tehdit suçundan aranan Aytaç Aslan'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Aslan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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