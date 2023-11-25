Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Amasya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.O. idaresindeki 07 APR 932 plakalı otomobil, Kızseki mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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