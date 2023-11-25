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        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:33
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        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.O. idaresindeki 07 APR 932 plakalı otomobil, Kızseki mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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