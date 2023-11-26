Amasya'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodla şiddetli rüzgar uyarısı verilen Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Otogar Kavşağı'ndaki çam ağacı yola devrildi.

Devrilen ağaç nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağacın kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı.

Rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde bazı çatıların uçtuğu, Sarıbuğday köyünde de bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.

Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.

- Suluova

İlçe merkezinde 3 binanın çatısının uçması sonucu park halindeki 3 araçta maddi hasar oluştu. Ağaçları kökünden söken fırtına, elektrik direklerini de devirdi.

Karasu köyünde elektrik direği, bir evin üstüne devrildi.

Meydana gelen olaylara itfaiye ekipleri müdahale ederken, elektrik ekipleri de devrilen elektrik direklerine müdahale etti.