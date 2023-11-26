Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

        Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodla şiddetli rüzgar uyarısı verilen Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Otogar Kavşağı'ndaki çam ağacı yola devrildi.

        Devrilen ağaç nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağacın kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı.

        Rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde bazı çatıların uçtuğu, Sarıbuğday köyünde de bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.

        Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.

        - Suluova

        İlçe merkezinde 3 binanın çatısının uçması sonucu park halindeki 3 araçta maddi hasar oluştu. Ağaçları kökünden söken fırtına, elektrik direklerini de devirdi.

        Karasu köyünde elektrik direği, bir evin üstüne devrildi.

        Meydana gelen olaylara itfaiye ekipleri müdahale ederken, elektrik ekipleri de devrilen elektrik direklerine müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Amasya'da kuvvetli rüzgar; ağaç, otomobilin üzerine devrildi
        Amasya'da kuvvetli rüzgar; ağaç, otomobilin üzerine devrildi
        Otomobil ağaca çarptı: Sürücü öldü, eşi yaralandı
        Otomobil ağaca çarptı: Sürücü öldü, eşi yaralandı
        Kırmızı bültenle aranıyordu, Amasya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranıyordu, Amasya'da yakalandı
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı gazete dağıtıldı
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı gazete dağıtıldı
        Suluova'da canlı performans resim yarışması düzenledi
        Suluova'da canlı performans resim yarışması düzenledi
        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı