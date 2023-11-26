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        Amasya'da kuvvetli rüzgar; ağaç, otomobilin üzerine devrildi

        AMASYA'dakuvvetlirüzgardan etkilenen ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:00
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        Amasya'da kuvvetli rüzgar; ağaç, otomobilin üzerine devrildi
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        AMASYA'dakuvvetlirüzgardan etkilenen ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Beyazıtpaşa Mahallesi Keklik Sokak'taki ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki 05 LK 262 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Mahalle sakinleri, sürücü Muharrem Tilki ile yanındaki 2 arkadaşını araçtan çıkardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırırken, otomobilde büyük hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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