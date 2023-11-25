Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı gazete dağıtıldı Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Müdürlüğü (ŞÖNİM) tarafından, kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak için gazete dağıtıldı.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Müdürlüğü (ŞÖNİM) tarafından, kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak için gazete dağıtıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çeken haberlerin yer aldığı gazeteler kent merkezinde öğrenciler tarafından "Yazıyor yazıyor, kadına şiddet insanlığa ihanettir yazıyor." nidalarıyla dağıtıldı.

ŞÖNİM Müdürü Azize Doyran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak istediklerini için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe destek veren öğrencilere teşekkür eden Doyran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılıyla da ilişkilendirerek temamızı Cumhuriyet'in 100. Yılı olarak aldığımız bir gazete hazırladık ve 100. yılda kadına yönelik şiddetin ihanet olduğunu vurgulamak adına sokakta iki gencimizle birlikte dağıtıma başladık. O güne dair bir mizansen oluşturarak farkındalığı artırmayı hedefledik. Bu katkıyı da arkadaşlarımızla birlikte yapıp sokakta bu dağıtımı gerçekleştirdiğimizde halkımızdan güzel dönüşler aldık."

Gazeteyi dağıtan öğrencilerinden Şuranur İpek ise "Bugün burada kadına şiddete yönelik farkındalık yaratmak için toplandık. Gazetelerimizi dağıttık, bu şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bence farkındalık yaratacağımızı düşünüyoruz." dedi.