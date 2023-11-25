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        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1´i ağır, 3 yaralı

        AMASYA´daotomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:10
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        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1´i ağır, 3 yaralı
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        AMASYA´daotomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, bu sabah Kızseki kavşağında meydana geldi. Battalgazi Oku yönetimindeki 07 APR 932 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Hüseyin Sarpkaya ve Sefer Göktepe yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Sarpkaya´nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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