Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1´i ağır, 3 yaralı
AMASYA´daotomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
AMASYA´daotomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Kızseki kavşağında meydana geldi. Battalgazi Oku yönetimindeki 07 APR 932 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Hüseyin Sarpkaya ve Sefer Göktepe yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Sarpkaya´nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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