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        Kadına şiddete dikkat çekmek için gazete hazırlayıp, dağıttılar

        AMASYA´da,Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Müdürlüğü ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 100´üncü yılında gazete hazırlayıp, `Yazıyor yazıyor kadına şiddet, insanlığa ihanettir yazıyor´ sloganı ile vatandaşlara dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:50
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        Kadına şiddete dikkat çekmek için gazete hazırlayıp, dağıttılar
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        AMASYA´da,Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Müdürlüğü ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 100´üncü yılında gazete hazırlayıp, `Yazıyor yazıyor kadına şiddet, insanlığa ihanettir yazıyor´ sloganı ile vatandaşlara dağıttı.

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Müdürlüğü ekipleri ve öğrenciler Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özgü gazete hazırladı. Gazeteler, kent merkezinde `Yazıyor yazıyor, kadına şiddet insanlığa ihanettir yazıyor´ sloganı ile vatandaşlara dağıtıldı. Kadına şiddete ses olmak ve farkındalık yaratmak için hazırlanan gazeteye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

        `FARKINDALIĞI ARTIRMAYI HEDEFLEDİK, GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK´

        Gazete ile kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Müdürlüğü Müdürü Azize Doyran, "Bugün 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında Cumhuriyet´in 100´üncü yılıyla da ilişkilendirerek, bir gazete hazırladık ve 100´üncü yılda kadına yönelik şiddetin ihanet olduğunu vurgulamak adına sokakta iki gencimizle birlikte dağıtıma başladık. O güne dair bir mizansen oluşturarak farkındalığı artırmayı hedefledik. Bu katkıyı da arkadaşlarımızla birlikte yapıp, sokakta bu dağıtımı gerçekleştirdiğimizde halkımızdan güzel dönüşler aldık" dedi.

        Gazete dağıtarak farklı bir farkındalık oluşturduklarını belirten 12 sınıf öğrencilerinden Şuranur İpek ise "Bugün burada kadına şiddete yönelik farkındalık yaratmak için toplandık. Gazetelerimizi dağıttık. Bu şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Güzel oldu, gazeteleri dağıttık. Bence farkındalık yaratacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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