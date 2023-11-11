Haberler Ekonomi Otomobil Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka Kasım'a özel sıfır otomobil kampanyaları... - Otomobil Haberleri

Otomobil markaları Kasım'a özel kampanyalarını duyurdu Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması ile, son dönemde birçok marka kampanyalara ağırlık verdi. Kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştıran otomobil markaları, Kasım ayında tüketicilere sıfır faizli finansman seçenekleri sunmaya başladı... Habertürk Giriş: 11.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:05 facebook

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CITROEN C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor.

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Citroen C4 X ve C4 için, kasım ayında 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.