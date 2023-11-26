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        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:12
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        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ömer K. idaresindeki 05 FK 125 plakalı hafif ticari araç ile Ömer K'nin kullandığı 05 ACF 523 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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