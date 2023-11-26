Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer K. idaresindeki 05 FK 125 plakalı hafif ticari araç ile Ömer K'nin kullandığı 05 ACF 523 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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