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        Son dakika haberi Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi

        AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasında, Konya'da aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşın olduğu sırada meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 18:17 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:29
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        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
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        AFAD'dan yapılan açıklama şöyle: 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarıldı. Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

        Konya'da aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın olduğu sırada göçük meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, Konya'nın Akşehir ilçesinde bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Çakıllar Mahallesi Kirazlibunar mevkisindeki bir bağda bulunan baraka yıkıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, barakadaki Selahattin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Emirhan Ç, Seyit D. ve Serkan D. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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