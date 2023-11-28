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        Merzifon'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:07
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        Merzifon'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Denetimlerde, 43 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 22 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Polis ekipleri, 2 motosikleti ise trafikten men etti.

        Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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